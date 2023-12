Fakeshop-Finder: Per Knopfdruck falsche Webseiten enttarnen

Deutsche Verbraucherzentrale bietet Fakeshop-Finder online an. Damit lassen sich Webshops schnell auf ihre Vertrauenswürdigkeit prüfen.

Fakeshops sind ein zunehmendes Problem. Auch, weil die Betrüger im Erstellen beziehungsweise Imitieren einer Webseite immer besser werden. Daher ist in einigen Fällen der Unterschied zu echten Shops nicht so schnell feststellbar. Vor allem, wenn es sich nicht gerade um Amazon oder Zalando handelt, wird es für die meisten Konsumenten schwierig. In Deutschland hat nun die Verbraucherzentrale Niedersachsen dafür einen Fakeshop-Finder im Angebot.

Die Webseite ist simpel gehalten. Es muss lediglich die Adresse (URL) eingegeben werden. Das Ampelsystem ist selbsterklärend. Leuchtet der Shop grün auf, ist dieser auf einer sogenannten „Whitelist“ und ist bislang noch nicht negativ aufgefallen. Bei Gelb ist die Gefahr durchaus gegeben, dass es sich um einen Fakeshop handeln könnte. Die Verbraucherzentrale gibt hilfreiche Tipps, wie großer Ärger damit verhindert werden kann. Sollte man dennoch sein Glück versuchen wollen, sollte nicht im Vorhinein bezahlt werden. Scheint der Shop rot auf, ist der Shop bereits negativ aufgefallen und von anderen Verbrauchern gemeldet worden.

„Betrüger und unseriöse Geschäftemacher werden immer professioneller, es wird immer schwieriger, seriöse von unseriösen Seiten zu unterscheiden. Abgesehen von der enorm hohen Dunkelziffer gibt es österreichweit 28.000 Anzeigen, das ist eine Steigerung von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagt die Konsumentenschutz-Landesrätin und verwies auf die Wichtigkeit von Aufklärung, Sensibilisierung und unabhängigen Gütezeichen wie E-Commerce: „Gemeinsam mit dem Verein für Konsumentenschutz und der Arbeiterkammer ist es unser Ziel, Menschen für Betrugsmaschen zu sensibilisieren, besondere Fokusgruppe sind die Jugendlichen“. (stein)

>>> Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale Niedersachen