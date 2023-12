Townhouse klingt cooler als Reihenhaus

Erfunden von den Briten, sind Townhouses etwas kleiner und hinterlassen einen etwas geringeren Fußabdruck als ein gemeines Reihenhaus.

Sagen Sie niemals Reihenhaus zu ihm! Auch wenn das Townhouse strenggenommen eine Unterkategorie ist, klingt der Begriff Townhouse oder Townhome – von Brownstone ganz zu schweigen – doch um Längen cooler als das gute alte Reihenhaus in der Vorstadt. Und ist es in gewisser Hinsicht auch, denn wie der Name schon sagt, findet sich das Townhouse eben mitten in der Stadt, hat grundsätzlich einen kleineren Fußabdruck als das Reihenhaus und dehnt sich dafür weiter nach oben aus. Von der Wohnung unterscheidet es sich außerdem durch einen eigenen Eingang, mehrere Etagen und einen kleinen eigenen Garten; von den meisten Maisonette-Wohnungen dadurch, dass zumindest eines der Stockwerke im Erdgeschoß liegt.

„Erfunden“ haben die Townhouses die Briten, deren Landbesitzer während der Ballsaison samt Dienerschaft in ein ebensolches in London gezogen sind. Auf dem europäischen Festland wird ihr Ursprung in den Stadtpalais der Renaissance gesehen, und in den USA wurden sie nach ihrem Baumaterial Bownstones genannt. Seit Kurzem erobern sie jetzt auch Wien, gleich mehrere neue Luxusprojekte haben neben Wohnungen Townhouses im Angebot. Die das Bedürfnis nach einem Stück Garten in der Stadt erfüllen, stilistisch eine interessante Alternative zur klassischen Altbauetage bieten – und darüber hinaus einen coolen Namen für einen Neubautrakt im Innenhof. Drei Beispiele.

Im Schlosspark

So setzt man im Schlosspark Freihof der Soravia auf die neue, alte Form der Stadtresidenzen. Bis Ende 2025 entstehen auf dem Gelände des 1346 erstmals erwähnten Schlosses Freihof neben 25 Wohnungen auch vier Townhouses zwischen 215 und 267 Quadratmetern. Bei der Raumaufteilung kann noch mitgeredet werden, fest stehen unter anderem die Raumhöhen von über 4,30 Metern. In den zweigeschoßigen Einheiten mit doppelter Raum- und Fensterhöhe im Wohnbereich dominieren klare Formen, dem klassizistischen Stil des Ursprungsgebäudes auf dem Gelände wird im Designkonzept von Christine Buzzi und Weihburg Interiors mit klassischen Elementen wie Fischgrätböden oder schwarzem Marmor an den offenen Kaminen Rechnung getragen. Vermittelt werden die Townhouses wie alle anderen Einheiten über Sotheby’s Austria, die Preise beginnen bei 3,7 Millionen.

Altehrwürdiges Flair im Freihaus. ZOOM visual project gmbh/Soravia

Drei Etagen mit je vier Zimmern

Im neuen 3SI-Projekt „The Liberty“ in Kagran entstehen neben 36 Eigentumswohnungen auch zwei Townhouses. Beide haben knapp 120 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf je drei Etagen und vier Zimmer verteilen – mit offenem Wohnbereich im Erdgeschoß, zwei Schlafzimmern und Bad in der Mitte und großem Hauptschlafzimmer samt Ensuite-Bad im Obergeschoß. Von dort kann man in beiden Townhouses eine 20 Quadratmeter große Terrasse betreten; die Hauptgrünfläche liegt direkt vor der Wohnzimmertür und ist bei beiden gute 60 Quadratmeter groß. Genau wie die Eigentumswohnungen im Projekt sind die Townhouses Ögni-Gold-zertifiziert und werden durch eine Luftwärmepumpe beheizt. Die Preise für die beiden Einheiten liegen bei je 782.000 Euro.

Auch das „The Liberty“ in Kagran birgt zwei Townhouses. 3SI

Zwei Gärten, ein Pool

Auch in der Zweitverwertung kommen bereits erste Objekte auf den Markt. Unter anderem in Gersthof, wo in einer 2018 erbauten Wohnanlage mit 14 Einheiten aktuell ein Townhouse zum Verkauf steht, das nicht nur zwei Gärten, sondern auch einen Außenpool hat. Innen gibt es einen offenen Wohn-Koch-Ess-Bereich, drei Schlafzimmer und drei Bäder auf 170 Quadratmetern Wohnfläche. Das 60 Quadratmeter große Untergeschoß ist zusätzlich voll ausgebaut. Vermittelt wird das Townhouse über Engel & Völkers Wien, die Kosten liegen bei 1,895 Mio. Euro.