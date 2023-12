Was ein Kleinwagen über Visionen lehrt

Größe in der Kleinheit finden: Was der Toyota Yaris mit einem legendären, allerdings gefloppten Sparwunder einer deutschen Marke gemeinsam hat. Und was nicht.

Audi brachte 1999 den visionär genannten A2 heraus: einen 3,8 Meter kurzen, dennoch geräumigen, betont aerodynamisch geformten Viertürer, extrem leicht dank (teurer) Alu-Karosserie. Mit dem vernehmlich ratternden 75-PS-Dreizylinder-TDI waren 4,2 Liter Schnittverbrauch ausgerufen, ein damals sagenhafter Wert. Nur Käufer wollten sich nicht finden. Nach fünf Jahren wurde die Produktion eingestellt.

Was das mit dem Toyota Yaris zu tun hat? In dem lebt der Geist des A2 sozusagen fort, nur dass es sich diesmal um keinen Geheimtipp handelt: Von dem Kleinwagen verkauft Toyota allein in Europa jährlich so viele Exemplare, wie vom Audi A2 insgesamt gebaut wurden; er ist Marken-Bestseller.

Verbrauch bis unter vier Liter

Das Visionäre hat auf diese Weise ganz unaufgeregt in den Mainstream gefunden: Die 4,2 Liter im Schnitt schafft der Yaris nämlich auch, ebenfalls mit Dreizylinder wie der A2, bloß als sauberer und leiser Benziner und nicht als Ratterdiesel. Ein Yaris-fahrender Leser hat uns geschrieben, dass er sogar unter vier Litern verkehrt.

Knapp vier Meter lang und, wie man sieht: Die Überhänge sind kurz, der Radstand ist maximal gestreckt und eröffnet ordentlich Platz im Innenraum für vier Personen. Clemens Fabry

Was diese Effizienz ermöglicht, nämlich das hybride Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor mit Pufferbatterie, steuert auch die Vergnüglichkeit bei: Der Yaris geht super vom Gaspedal; ohne Aufhebens, weil hauptsächlich durch elektrischen Zustupf, setzt er sich flott in Bewegung. Auch fein: Kfz-Steuer zahlt man nur für die 68 Kilowatt Leistung des Verbrenners, hat aber tatsächlich 85 kW (116 PS) als „Systemleistung“ im Talon.

Wo sind die vielen Kleinwagen hin?

Absurderweise verschwinden derzeit die kleinen Autos vom Markt, weil sie dem einen oder anderen Hersteller zu wenig abwerfen. Zuletzt hat Ford den Fiesta gestanzt. Lieber lädt man riesige Batterien in mehrere Tonnen schwere Autos und macht einen auf nachhaltig, bevor man sich fragt: Ging’s nicht auch eine Nummer kleiner? Und genau das, nicht der bloße Spargedanke, ist die Idee des Yaris: den Fußabdruck effektiv zu verringern, ohne Verzicht zu üben. Man kann sogar von regionalem Anbau sprechen, das Auto wird in Frankreich gebaut.

Alles da, da, da im Cockpit des Toyota Yaris GR Hybrid. In der höchsten Ausstattungsstufe sind Sitz- und Lenkradheizung dabei, ebenso Fahrassistenten in einem gesunden, das heißt: noch nicht nervenden Ausmaß. Clemens Fabry

An Platz bietet der Yaris so viel, wie sich bei den Abmessungen (Länge: 3,94 Meter) ausgeht. Die maximal auseinandergerückten Achsen eröffnen 2,56 Meter Radstand, mehr als beim insgesamt größeren VW Polo. Auch wenn Familienoberhäupter beiderlei Geschlechts vom VW-Bus träumen mögen: Mit einem Kind samt dessen Fuhrpark, auch Urlaubsgepäck, fände man im Yaris schon das Auslangen. Das muss man betonen, weil der Yaris ein bisschen den Ruch hat, ein Pensi-Auto zu sein. Und wenn: Die wissen halt auch oft, was man wirklich braucht und was nicht.

Apropos: Die GR-Ausstattung ist reichhaltig und umfasst unter anderem schicke 18-Zoll-Räder, treibt den Yaris aber auch an die 30.000-Euro-Grenze. In „Active“-Trimm startet der Hybride bei 24.090 Euro.