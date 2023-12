Österreichs Fußball hat ein massives Problem

Die Performance der Europacup-Starter ist alarmierend. Die Rechnung für den Absturz in der Fünfjahreswertung bekommen Österreichs Klubs mit Verzögerung serviert.

Vielen Dank an Atalanta Bergamo. Hätten die bereits als Aufsteiger feststehenden Italiener am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auswärts nicht den polnischen Meister Raków Częstochowa in entsprechender Höhe (4:0) abgefertigt, wäre Österreichs Europacup-Saison auf einen Schlag zu Ende gewesen. So aber genügte Sturm Graz im Parallelspiel ein 0:3 bei Sporting Lissabon, um im Frühjahr als Gruppendritter in die Conference League umzusteigen. Die Prämie über 300.000 Euro nehmen die glücklichen Grazer mit Handkuss. Am Montag wird gelost.