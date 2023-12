Schon in der Jugend, da ist es los gegangen. Als ich in der Salzburger Landesauswahl gestanden bin, habe ich zum ersten Mal diese Erwartungshaltung wahrgenommen. Jetzt, wo ich zurückblicke, merke ich, was da schon in jungen Jahren für ein Druck am Kessel war. Rückblickend hätte ich vermehrt mit einem Mentalcoach arbeiten sollen. Diese Sparte ist aber leider nur ein verkümmertes Ärmchen im Profifußball.