In der Netflix-Serie, die passionierte Fans hat, verliebt sich der schwedische Kronprinz in seinen Mitschüler. Die Serie endet nach der dritten Staffel, für die nun ein zumindest ungefähres Startdatum verraten wurde.

Die „Young Royals“-Fans warteten heuer ungeduldig – und bisher umsonst. Zwar wurde die finale dritte Staffel der Teenie-Serie bereits im Frühling abgedreht, doch aus der erhofften Veröffentlichung noch in diesem Jahr wurde nichts. Am Freitag hat der von Fans viel getrollte Netflix Nordic-Instagram-Account endlich gute Nachrichten für seine Anhängerschaft: Die „Young Royals“ kehren im März 2024 zurück. Ein exaktes Datum verrieten sie allerdings noch nicht. Angekündigt wird aber, dass es Szenen mit Tränen, Geschrei geben wird, sowie welche, in denen sich jemand übergibt. Und freilich – das kennt man schon aus Staffeln eins und zwei – jede Menge intensiver Blicke.

Im Mittelpunkt von „Young Royals“ steht der schwedische Prinz Wilhelm (Edvin Ryding), der nach einer Schlägerei auf das fiktive Elite-Internat Hillerska geschickt wird. Dort lernt er Simon (Omar Rudberg), einen Stipendiaten aus der Arbeiterklasse, kennen und lieben. Als ein Handyvideo der beiden in einer intimen Situation viral geht, verkompliziert sich die Situation nicht nur für die beiden.

Die Teenieserie wurde für den Streamingdienst 2021 zu einem Überraschungserfolg – nicht nur in der schwulen Community. In den sozialen Medien gibt es einen regelrechten Hype um „Young Royals“. Auf der Webseite Tumblr etwa wird jede einzelne Folge ausgiebig analysiert. Und die Serie wird gern gesehen: In der jüngst von Netflix veröffentlichten Liste der meistgestreamten Serien und Filme findet sie sich immerhin im ersten Drittel.

Autorin wollte immer drei Staffeln

Dass „Young Royals“ trotzdem nach Staffel drei enden wird, mag am engeren finanziellen Korsett von Netflix für Serienproduktionen liegen. Es ist aber auch im Sinne der Erfinderin der Serie: Hauptautorin Lisa Ambjörn betont stets, dass sie Wilhelms und Simons Geschichte von Anfang an in drei Staffeln erzählen wollte. (her)