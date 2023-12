Es sind Momentaufnahmen, das kann auch rasant in die andere Richtung gehen. Und ich kann mich an keine Regierungskonstellation erinnern, in der in einer Periode strukturell so viel weitergebracht wurde wie in dieser. Der Hauptpunkt dabei ist die Abschaffung der kalten Progression, auch wenn diesen Begriff viele nicht verstehen. Das sind allein nächstes Jahr 3,6 Milliarden Euro Entlastung. Dazu kommen die Valorisierung der Sozialleistungen, der Turbo beim Erneuerbaren-Ausbau, 2,4 Milliarden Euro frisches Geld für Länder im Finanzausgleich und so weiter.