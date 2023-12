Was ist mit den Rolltreppen los?

In der halben Stadt stehen die Rolltreppen still, warum wohl? Streiken sie wegen Überlastung? Oder wollen sie auch ihren Teil am Weihnachtsfrieden?

Ich bin eine, die gern Rolltreppen steigt. Also ich stehe nicht da und lasse mich fahren, sondern ich eile voran, ich dränge mich an Menschen vorbei mit ihren Pudeln und Einkaufspackerln, ich glaube nämlich schon die U-Bahn zu hören, die gerade einfährt, oder den Wind zu spüren, der ihr vorangeht, ich will sie nicht verpassen, ich will nie etwas verpassen, entschuldigen Sie bitte, darf ich vorbei?

Und wenn ich nicht hetze, dann habe ich noch dringend eine Mail zu beantworten, jetzt sofort, auf den Treppen, und also tippe ich und währenddessen tippt mir jemand auf die Schulter und fragt mich, ob ich denn nicht weitergehen wolle. „Wieso?“, frage ich. „Weil die Rolltreppe steht.“

Ah, tatsächlich.

Fluchen aufs Magistrat

Ja, die Rolltreppen stehen zur Vorweihnachtszeit in ganz Wien, man kann nur raten, was da passiert ist. Kommen sie mit dem Transportieren nicht mehr nach bei den horrend vielen Touristen in der Stadt? Wurden alle gleichzeitig gewartet und gehen infolgedessen alle gleichzeitig kaputt? Ist es ein Trick der Stadtverwaltung, die uns nicht verwöhnen will? Oder sind einfach alle, die sich um die Rolltreppen kümmern könnten, gerade krank? Das würde bedeuten, dass so eine Rolltreppe jedenfalls betreuungsintensiver ist, als ich dachte.