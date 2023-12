Hier gibt es alle Figuren doppelt

Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ ist in der Inszenierung von Hans Neuenfels unter Cornelius Meister wieder im Haus am Ring zu erleben.

Es sind die Ensembleszenen, in denen sich die letztlich unbeschreibliche Komponierkunst von Wolfgang Amadé Mozart in den Opern zu noch höheren Höhen aufschwingt. Hier geschieht Entscheidendes, innerlich wie äußerlich: Paare rücken zusammen, mitunter auch voneinander ab, vereinen sich aufs Neue. Der Text mag täuschen, die Töne tun es nie. Euphorie kann in Zweifel umschlagen, Unsicherheit sich in Gewissheit verwandeln. Brüche heilen, manche Gräben bleiben.