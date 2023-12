Erdoğan besucht seinen besten Freund in Europa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist heute zu Gast bei Ungarns Premier Viktor Orbán. In den Gesprächen wird es vor allem auch um Schwedens Beitritt zur Nato gehen.

Recep Tayyip Erdoğan und Viktor Orbán haben etwas zu feiern. Zum hundertjährigen Bestehen der Beziehungen zwischen der Türkei und Ungarn reiste der türkische Präsident nach Budapest. Mit keinem anderen Nato-Regierungschef versteht sich Erdoğan so gut wie mit dem ungarischen Premier: Schon zum vierten Mal in diesem Jahr trifft er sich mit Orbán. Zu den gemeinsamen Interessen gehört die Lieferung von russischem Erdgas über die Türkei nach Ungarn. In Budapest dürften Erdoğan und Orbán auch über ihren Widerstand gegen den Nato-Beitrittsantrag von Schweden sprechen. Der türkische Staatschef hatte zuletzt angedeutet, dass der schwedische Antrag bald das Parlament in Ankara passieren könnte. Dann dürfte auch Ungarn zustimmen.

Gas-Deal unter Dach und Fach