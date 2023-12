Morphosys: Bester Wert im SDAX

(c) Imago

Wird das Krebsmedikament Pelabresib zugelassen, winken weitere Aufschläge für das Biotech-Unternehmen.

Wenn eine Aktie gegen die allgemeine Rallye einen deutlichen Abschlag erlebt, heißt das meist nichts Gutes. Anders war das jüngst bei Morphosys. Der deutsche Wirkstoffforscher hat am vergangenen Donnerstag bei institutionellen Investoren eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von knapp 103 Millionen Euro platziert (die Bezugsrechte der Aktionäre waren ausgeschlossen). Im Tagesverlauf schmolz der anfängliche Kursverlust von rund zehn Prozent wieder deutlich. Am Freitag legte das Papier um mehr als drei Prozent zu, am Montag gab es wieder leichte Verluste.

Mit einem Kursplus im Jahresvergleich von 160 Prozent ist die Morphosys-Aktie aber ohnedies der einsame Spitzenreiter im Nebenwerteindex SDAX. Nach drei Verlustjahren, die den Rückschlägen bei der Entwicklung des Krebsmittels Pelabresib und der 1,7 Mrd. Dollar teuren Übernahme des US-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals im Jahr 2021 geschuldet waren, erfolgte heuer die Trendumkehr. Erst vor einer Woche hat die Aktie mit 33,75 Euro ein Zweijahreshoch erreicht. Die starke Kursrallye nützte das Biopharma-Unternehmen nun für die Kapitalerhöhung.

Weitere Produktkandidaten