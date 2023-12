Nach sechs Coups schnappt Polizei Serienräuber

Die Raubserie begann am 21. November und ging bis zum 12. Dezember in Wien.

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Banken und eine Tankstelle hat die Wiener Polizei vier Verdächtige geschnappt. Mutmaßlicher Haupttäter ist ein 27-jähriger Österreicher. Seine Komplizen waren ein Mann und zwei Frauen. Alle Tatverdächtigen befanden sich in Haft, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Raubserie begann am 21. November und ging bis zum 12. Dezember in den Wiener Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Hernals, Donaustadt und Liesing. Bei zwei der sechs Überfälle blieb es beim Versuch. Die Täter konnten immer recht rasch flüchten. Ermittler der Raubgruppe 3 des Wiener Landeskriminalamtes stellten rasch einen Zusammenhang zwischen den Taten fest. Auch das Landeskriminalamt Niederösterreich war an den Ermittlungen beteiligt.

Die Raubermittler gingen davon aus, dass es sich um zumindest zwei Haupttäter handeln muss. Einer davon - ein 27-jähriger Österreicher - wurde dann namentlich ausgeforscht und mittels Festnahmeanordnung durch das Einsatzkommando Cobra am 15. Dezember festgenommen, als er mit zwei Männern und einer Frau im Auto unterwegs war. Einer der Pkw-Insassen - ein 26-jähriger Österreicher - wurde dann als sein Komplize identifiziert und ebenfalls festgenommen.

In dem Auto saßen noch ein 25-jähriger Serbe, der mit diesen Überfällen nichts zu tun hat. Allerdings waren an dem Fahrzeug missbräuchlich verwendeten Kennzeichen montiert. Mit im Fahrzeug war noch eine Frau; die 25-Jährige wird der Beitragstäterschaft beschuldigt, ebenso wie eine gleichaltrige Frau, die erst später ausgeforscht werden konnte.