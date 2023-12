Das neue Kaffeejahr bringt Pilze und hausgemachten Kaffeehausstyle

Weg von den Alukapseln, hin zur langsamen Produktion, Vitalpilzen und reichlich dekorierten Gefäßen. Ein paar Prognosen für das Kaffeejahr 2024.

Nein, für 2024 wird kein Espresso Martini mit Parmesan auf Instagram rauf und runter gespielt. Der geht zwar auch noch, es bahnt sich aber etwas anderes an. Pilze und Kaffee, auf diese schöne Mischung wären wir selbst in den Kapselkaffeejahren mit ihren oft originell gewürzten Sondersorten nicht gekommen. Letzterer, also der Kaffee aus den Alukapseln, verliert im kommenden Jahr aber sowieso noch weiter an Bedeutung, so prognostiziert es die österreichische Kaffeemarke J. Hornig. Gut für sie. Pads und Kapseln sollen immer mehr dem Prozedere von Siebträgern und Pour-Over-Sets, Filterkannen, weichen.

Laut den Trendforschern des Hauses setzen sich Kaffeetrinker auch privat immer mehr mit dem Thema auseinander. Der Trend geht weg von der schnellen Knopfdruck-Tasse. Und wer sich schon Zeit nimmt, darf auch gern ein bisschen herumprobieren. Beliebt ist auf diesem Segment aktuell der Dirty Matcha Latte. Dafür wird Matcha-Tee mit warmer Milch und einem Schuss Espresso vermischt. Die Reihenfolge der Zutaten zeichnet den wilden Farbverlauf des Dirty Matcha Latte.

Kaffeehaus-Ästhetik nachbauen

Offenbar trinkt das Auge wieder mehr mit, vor allem, wenn die heimgebrühten Tassen auf Social Media reüssieren müssen. Pinterest prognostiziert, dass „Café Core“ im Jahr 2024 in allen Altersgruppen ein starker Trend sein wird. Die App verzeichnete zwischen 2021 und 2023 einen Anstieg der Suchanfragen nach “Coffee bar styling” um 112.000 Prozent und einen Anstieg um 145 Prozent nach „Coffee station decor“, was darauf hindeute, dass sich einige Kaffeetrinker ihr eigenes Kaffeehaus zuhause einrichten. Gibt man auf TikTok das Schlagwort Kaffee ein, drehen sich die ersten Suchergebnisse ebenfalls um die Optik. Nach wie vor hochgespielt werden bei den jungen Usern hier Iced Coffee Varianten mit dicker Konsistenz und reich verzierten Gläsern.

Mischungen mit Vitalpilzen

Die Kombination aus Kaffee und Pilzen ist neuerdings angesagt und schafft neue Möglichkeiten, auch für koffeinfreie Heißgetränke. Eine spritzige Mischung für den Stoffwechsel heißt Coffbucha und meint die Verbindung von Kaffee mit Kombucha-Pilz, also vergorenem Kaffee. Ähnlich wie bei Craft-Beer können erfahrene Fermentierer auch Coffbucha mit verschiedenen Früchten eine eigene Note verleihen. Mushroom Latte eignet sich dagegen gut für entkoffeinierte Kreationen. Dabei wird pulverisierter Pilz – meist bestehend aus den Vitalpilzen Chaga oder Reishi – mit entkoffeiniertem Kaffee aufgebrüht.

Munter durch die Nacht

Der Espresso-Martini-Hype fährt noch immer auf Hochtouren, daher kann man erwarten, dass sich im kommenden Jahr neue Abwandlungen anbahnen. Der spanische Carajillo wäre ein potenzieller Anwärter. Wer sich an der Kolonialgeschichte Kubas orientiert, wählt Rum, um seinen Kaffee aufzuspritzen, alle anderen können traditionell zu Sherry oder Anislikör greifen. Und nach einer langen Carajillo-Nacht vermisst man am Morgen danach vielleicht kurz seine Knopfdruckkaffeemaschine, aber nur kurz.

