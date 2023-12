Bei einer Generalaudienz richtete Papst Franziskus erneut einen Friedensappell – und lobte Freiwillige, „die arme Menschen retten, die aus ihrer Sklaverei in Afrika fliehen“.

Papst Franziskus hat bei einer Generalaudienz am Mittwoch den Einsatz der bei der Migrantenrettung im Mittelmeer aktiven NGOs gelobt. So lobte er die Mitglieder der italienischen Menschenrechtsorganisation „Mediterranea Saving Humans“, die an der Audienz im Vatikan teilnahmen. „Ich begrüße die Mitglieder von ́Mediterranea Saving Humans ́, die arme Menschen retten, die aus der Sklaverei in Afrika fliehen. Sie machen eine gute Arbeit: Sie retten so viele Menschen.“

Das Oberhaupt der katholischen Kirche richtete erneut einen Friedensappell an alle Gläubigen. „Vergessen wir nicht die Menschen, die Völker, die unter dem Übel des Krieges leiden. Kriege sind immer eine Niederlage: Vergessen wir das nicht, eine Niederlage. Nur die Hersteller von Waffen gewinnen“, erklärte Franziskus.

Papst warnt vor Konsumwahn

Der Pontifex bekundete sein Mitgefühl für die Opfer und Verletzten des verheerenden Erdbebens, das am Montag die chinesischen Provinzen Guansu und Qinghai heimgesucht hat. „Ich ermutige die Hilfsdienste und rufe den Segen des Allmächtigen an, um Trost und Linderung in ihrem Schmerz zu bringen“, so Franziskus.

Bei der Generalaudienz warnte Franziskus auch vor Konsumismus in der Weihnachtszeit. „Heute ist die Gefahr groß, das zu verlieren, was im Leben zählt, und paradoxerweise steigt sie gerade in der Weihnachtszeit an, inmitten eines sinnentleerten Konsumverhaltens, in dem es keinen inneren Raum für Wunder gibt“, sagte der Heilige Vater. (APA)