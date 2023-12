Autorin und Bloggerin Lindsey Tramuta: „In Love with Paris“

Die geschickte Verbindung von gestern und heute sorgt dafür, dass man in der Wohnung der amerikanischen Schriftstellerin Lindsey Tramuta immer wieder Neues entdeckt.

In ihrem jüngsten Buch „La Parisienne-das neue Paris“ räumt Lindsey Tramuta, US Autorin mit österreichischen Wurzeln mit überkommenen Vorurteilen auf. Tramuta selbst lebt wie die Menschen, über die sie schreibt: bunt, kreativ und vielseitig. Sie hat mit ihrem französischen Mann und den zwei Katzen im 11. Arrondissement von Paris ihre Zelte aufgeschlagen.

„Ich bin jahrelang an diesem Haus vorbeigegangen und habe schon lange davon geträumt, in so einem schönen Pariser Wohnhaus mit eleganter Eingangstür, Schmiedeeisgittern an den Fenstern, Concierge und kleinen Balkönchen zu wohnen. Und wie durch ein Wunder hat es irgendwann einmal geklappt. Paris entpuppt sich immer mehr als Zentrum kultureller Macht und das dank der Frauen, die hier leben. Und genau diese Vielfalt macht diese Kreativität aus und rüttelt die Kultur auf.“

Schreiben gegen alte Klischees

Auch das Viertel im Pariser Osten, in dem die Amerikanerin heute lebt, hat es ihr und ihrem Mann schon allein wegen seiner Vielseitigkeit und Dynamik, die sie in ihrem Buch beschreibt seit langem angetan : Sie befeuert diese Fantasie, die uns seit Jahrzehnten begleitet und lüftet den Schleier vom Mythos der durchgestylten Pariserin. „Die neue Pariserin ist nicht dürr und weiß, schlürft nicht tagsüber Champagner und trägt auch nicht Chanel von Kopf bis Fuß. Sie ist spannend und inspirierend, vielmehr politisch aktiv und durchaus polyglott. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil die Stadt und ihre Bewohnerinnen etwas Besseres verdient hat als diese langjährigen Klischees.“

Tramutas Nachbarschaft ist kosmopolitisch, den Käsehandler, Wochenmarkt, Bäcker und Fleischhauer hat sie gleich vor der Haustür. Überdies ist – für Pariser Verhältnisse – der 11. Arrondissement auch relativ grün. „Überall findet man hier kleine Parks und Gärten in Gehweite: von der pittoresken Place des Vosges, den jeder Tourist kennt, über den kleinen, aber feinen Square Gardette, bis zum Park Buttes Chaumont, wo man einen tollen Blick über den ganzen Pariser Osten hat.“

Tramutas klassische Dreizimmerwohnung (auf 64 Quadratmetern) liegt im fünften Stock. Das Mobiliar ist bewusst heterogen – auf die richtige Mischung kommt es also auch bei der Inneneinrichtung an: vom hölzernen Esstisch (Vintage aus Dänemark, 1960er Jahre) und den dazu passenden Stühlen mit einer Hängeleuchte von Gervasoni über dem Tisch bis hin zu einem Sideboard von Made.com und einem Vintage-Sideboard, das sie in einem Pop-up-Store im zehnten Arrondissement ganz zufällig gefunden hat.

Respekt für die Vergangenheit

„2021 habe ich außerdem einen Vintage-Sessel aus den Niederlanden erstanden, den ich auf dem Vintageonlineshop Selency gefunden habe, um den Raum noch gemütlicher zu machen.“ Die Küche ist im hintersten Winkel der Wohnung angesiedelt. „ Früher war diese Aufteilung – ein langer Gang, links und rechts davon die Schlafzimmer und das Bad und ganz am Ende davon die Küche- in allen Pariser Wohnungen so üblich. Was für mich als begeisterte Köchin zugegebener weise ein bisschen unpraktisch ist – aber man muss eben manchmal Abstriche machen können.“

Das helle Wohnzimmer wird auch zum Arbeitsraum umfunktioniert. Tramuta Die gemütlichen Plätze hat man nicht immer für sich allein. Tramuta Nach dem Aperetif an der Hausbar wird getafelt. Tramuta Der Sessel aus den Niederlanden gefällt Menschen und Katzen. Tramuta

Ganz besonders liebt sie ihr helles, lichtdurchflutetes Wohnzimmer: „Ich arbeite ja meist von zu Hause aus, breite mich dabei gerne am Wohnzimmertisch aus und gutes Licht ist demnach für mich sehr wichtig“, den klassischen ungarischen Parkettboden, den Stuck an den weißen Decken und die vielen offenen Kamine (in jedem Zimmer). Der preußische Kachelofen im Wohnzimmer ist das absolute Highlight – ein Relikt aus der bourgeoisen Vergangenheit des Wohnhauses. Tramuta, die in Philadelphia aufgewachsen ist und deren Grossvater einst aus dem heimatlichen Wien nach Toronto ausgewandert ist , hat neben österreichischen auch italienische Wurzeln. Heute fühlt sie sich „vielleicht gerade deshalb“ eigentlich überall zu Hause. „Aber auch moderne Nomaden sehnen sich vielleicht gerade in Zeiten wie diesen nach einem fixen Standort und den habe ich eben im pulsierenden Bastilleviertel im Pariser Osten gefunden.“