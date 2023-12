Feuer nahe Kapstadt bedroht Südafrikas größten Marine-Stützpunkt

Mehr als 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Fünf von ihnen wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

In der Nähe von Kapstadt ist ein großer Waldbrand ausgebrochen, der Südafrikas größten Marine-Stützpunkt bedroht. Wie die Rettungsdienste von Kapstadt mitteilten, waren am Mittwoch mehr als 300 Feuerwehrleute auf den Hügeln über der Stadt Simon‘s Town im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Sie wurden von drei Löschhubschraubern unterstützt. Bei dem Großeinsatz erlitten den Angaben zufolge fünf Feuerwehrleute Verletzungen.

Starker Wind trieb die Flammen in Richtung der Marinebasis Simon‘s Town. Sie beschädigten ein Gebäude. 40 nahe gelegene Häuser wurden nach Angaben der Rettungsdienste am Mittwoch in den frühen Morgenstunden evakuiert.

Simon‘s Town befindet sich etwa 45 Kilometer südlich von Kapstadt. In den Weinbaugebieten an der dortigen Küste haben die Wald- und Buschbrände in den vergangenen Jahren zugenommen. Kapstadt litt zuletzt wiederholt unter Hitzewellen mit heißem Wind. Dies wird auf den weltweiten Klimawandel zurückgeführt. (APA/dpa)