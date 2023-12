Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Österreicher in London der Spionage schuldig gesprochen: Ein im Februar in London wegen Terrorverdachts festgenommener Österreicher ist am Mittwoch vom britischen Strafgerichtshof der Spionage schuldig gesprochen worden. Mehr dazu

Chancen auf weiße Weihnachten sinken: Regen statt Schnee. Auch heuer stehen die Chance auf weiße Weihnachten in weiten Teilen Österreichs wieder schlecht, so die Prognose der Geosphere Austria. Mehr dazu

Mann nach 48 Jahren Haft für unschuldig erklärt: Im US-Staat Oklahoma ist ein irrtümlich wegen Mordes verurteilter Mann für unschuldig erklärt worden. Der 71-jährige Glynn Simmons ist damit nach Angaben des Projekts The National Registry of Exonerations der Häftling, der in der US-Geschichte am längsten unschuldig hinter Gittern saß, bevor er freigesprochen wurde. Mehr dazu

Barbara Dunst ist Fußballerin des Jahres: Die 26-Jährige Spielerin von Eintracht Frankfurt siegt vor Sarah Zadrazil (Bayern München) und Marie-Therese Höbinger (Liverpool). Bereits zum fünften Mal geht der Titel an eine Spielerin der deutschen Bundesliga. Mehr dazu

Was Weihnachten ausmacht - zwei Stunden Abtauchen mit Träumern im Votiv Kino: Vor dem Heiligen Abend macht das Votiv Kino Weihnachten komplett – und zwar mit der Vorstellung von „Tatsächlich … Liebe“, schreibt Köksal Baltaci in seiner Weihnachtsglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über eine hypnotische Seance und ihre Folgen. Mehr dazu