Vater von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich gestorben

Der frühere dänische Tennisprofi Torben Ulrich, ist mit 95 Jahren gestorben.

Der Vater von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich, der frühere dänische Tennisprofi Torben Ulrich, ist mit 95 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn am Donnerstag auf Instagram mit. „Torben Ulrich: 1928-2023“, schrieb Lars Ulrich (59) zu einem Schwarzweißfoto seines Vaters und einer Reihe von weiteren Aufnahmen aus ihrem gemeinsamen Leben.

„95 Jahre mit Abenteuern, einzigartigen Erlebnissen, Neugier, dem Überschreiten von Grenzen, dem Infragestellen des Status quo, Tennis, Musik, Kunst, Schreiben ... und einer ganzen Menge dänischer konträrer Haltung. Unendlicher Dank! Ich liebe dich, Papa“, schrieb der Musiker.

Der 1928 in der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksberg geborene Torben Ulrich war einst ein professioneller Tennisspieler gewesen. Er war bei allen vier Grand-Slam-Turnieren dabei, schaffte es in die Top 100 der Welt und spielte 102 Davis-Cup-Matches für Dänemark. Später widmete er sich der Kunst und Kultur. Auch die Musik spielte immer eine große Rolle in seinem Leben. „Als ich aufwuchs, spielte mein Dad viel Jazz – Coltrane, Miles, Dexter Gordon, Ornette Coleman“, erzählte Lars Ulrich dem „Classic Rock“-Magazin - „und ein bisschen Rock – Hendrix, die Stones, die Doors.“ (APA/dpa)