Neuer Direktor am Landestheater Linz

David Bösch, Regisseur aus Nordrhein-Westfalen, folgt am Linzer Landestheater auf Stephan Suschke.

Anfang November hat Stephan Suschke, Schauspieldirektor am Landestheater Linz, überraschend seinen Rückzug bekanntgegeben. Am Donnerstag teilte Intendant Hermann Schneider mit, dass der aus Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) stammende Theater- und Opernregisseur David Bösch das Amt übernehmen wird. Der in Weimar geborene Suschke war 2016 mit dem Kölner Schneider vom Würzburger Mainfranken-Theater nach Linz gekommen.

Intendant Schneider nannte David Bösch, den er seit 15 Jahren kennt, einen „versierten und neugierigen Menschensucher und Geschichtenerzähler“. Dieser erklärte, er freue sich „ausgesprochen auf die Zusammenarbeit mit dem starken und vielseitigen Linzer Schauspielensemble“. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis Ende der Spielzeit 2028/2029. Bösch hat in Linz bereits „Fischer Fritz“ von Raphaela Bardutzky inszeniert, am Wiener Burgtheater unter anderem „Romeo und Julia“ und „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab. (tk)