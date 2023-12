So toll ist die Stadt gar nicht

So viele bunte Lichter in der Stadt, da wirkt der dunkle Wald ja richtig öd dagegen. Und dennoch wäre er letztlich wohl doch lieber dort geblieben . . .

Es war einmal eine Gestalt, die im Wald lebte, aber mit nichts zufrieden war. Ihr Aussehen mochte sie nicht, die Aussicht ebenso wenig, und schon gar nicht gefiel ihr, dass alle bis auf sie laufend eingeladen wurden, in die nahe gelegene Stadt mitzufahren.

Eines Tages erkundigte sich der Waldbewohner, wohin all diese Eingeladenen eigentlich kämen: Die einen sprachen daraufhin vom Meer, die anderen von vielen glänzenden Lichtern, und sie alle malten ihre Erzählungen in den schillerndsten Farben aus. Das ließ den grantigen Waldbewohner beinahe gelb vor Neid werden.

Dann schlug die große Stunde für den Griesgram. Endlich war er an der Reihe, das missliche Leben hinter sich zu lassen und ein neues in der Stadt zu beginnen. Kaum stand die Abreise bevor, verspürte er aber ein ihm bisher unbekanntes ­Gefühl – was war das denn?! Es tat ihm in Körper und Seele weh. Ja, vom Abschiedsschmerz hatte ihm keiner der oben Befragten erzählt . . .

Aber egal, der Waldbewohner, der bald keiner mehr sein sollte, wollte nicht zurückblicken, sondern nur nach vorn – zumal ihn nun sicherlich Großes erwartete. Und er sollte recht behalten: Endlich war er seiner Bestimmung zugeführt worden.