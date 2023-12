Nora Tödtling-Musenbichler: Die Worte waren auch vor über 2000 Jahren schon eine Zumutung. Eine Zumutung an ein junges Paar, das verzweifelt auf der Suche war nach einer Herberge und dann einen Stallplatz gefunden hat. Das war nicht idyllisch. Das ist die Kernbotschaft von Weihnachten: Das ist kein idyllisches Fest, sondern ein Fest, das hinweist auch auf Not. Wo würde der Stern von Bethlehem heute scheinen? Der Stern von Bethlehem würde heute wahrscheinlich stehenbleiben über einer unserer Notschlafstellen. Papst Franziskus hat gesagt, das wahre Weihnachten zeigt sich in der Zerbrechlichkeit, in der Zerbrechlichkeit eines Kindes. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es jemanden gibt, der uns dieses Ja zusagt. Und das feiern wir auch zu Weihnachten.