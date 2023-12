Bildungsforscher: „Lernen lässt sich nicht verordnen“

Hans Karl Peterlini: Der Begriff ist schwammig und erklärungsbedürftig, stimmt. Das ist aber auch das Produktive daran, weil er offen ist. Global Citizenship ist weniger rechtlich wie Staatsbürgerschaft gemeint, sondern als Teilhabe und Verantwortlichkeit zu verstehen. Statt „global“ wird auch gern „planetar“ verwendet, weil der Planet ebenso eingeschlossen ist, um die Frage der Solidarität auch in ihrer ökologischen Dimension zu betonen. Was die Bildung anbelangt, so halte ich es für wichtig, sich von der Idee zu verabschieden, dass sich diese in die Köpfe implementieren lässt oder Lernen pädagogisch verordnet werden kann. Diese Vorstellung versagt seit jeher. Wir haben seit Jahrzehnten Umweltbildung und Friedensbemühungen an Schulen, da werden alle durchgeschleust, aber wir haben nicht die Fortschritte oder die Bewusstseinsänderungen erzielt, die man sich davon erhofft hat. Ich verstehe Bildung als einen Prozess, zu dem ermutigt werden kann, der aber nicht steuerbar ist.