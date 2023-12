Kein Christmas in New York

Eislaufen vor dem Rockefeller Center, ein Spaziergang durch den verschneiten Central Park, Geschenke auf der Fifth Avenue finden: Das vorweihnachtliche New York klingt ungeheuer romantisch.

Zu den Dingen, die ich noch immer nicht von meiner Bucket List streichen konnte (Sie wissen schon: Sachen, die man unbedingt einmal im Leben machen möchte), zählt: die Weihnachtszeit in New York oder London zu verbringen.

Eis laufen vor dem Rockefeller Center, ein Spaziergang durch den verschneiten Central Park, die allerschönsten Geschenke auf der Fifth Avenue finden: Seit Jahrzehnten sind da dank diverser Filme ungeheuer romantische Bilder vom vorweihnachtlichen New York im Kopf entstanden. Natürlich: Wenn man kurz aus der weihnachtlichen Umnachtung erwacht (oder mit Menschen spricht, die in der Adventzeit schon dort waren), schaut das Bild ein wenig anders aus: Die Stadt, die niemals schläft, ist natürlich auch vor Weihnachten äußerst wach, sprich: Shoppen wohl eher gedrängt.

Truly herzerwärmend in Soho

Und auch beim Eislaufen am weltberühmten Rockefeller-Rink muss man sich unromantisch einen Timeslot buchen und ist dann mit sehr, sehr vielen anderen Menschen auf einer erstaunlich kleinen Eisfläche unterwegs, die, wenn ich mich nicht verrechnet habe (ich habe mich aber ziemlich sicher verrechnet), fast zehn Mal kleiner ist als beim Wiener Eislaufverein.

Und auch meine Lieblingsstadt London ist in der Adventzeit womöglich nicht so entspannt (on the other hand: Wann war London je entspannt?), wie es mir Instagram seit Wochen suggerieren will. Im hippen Stadtteil Soho wurde heuer die Weihnachtsbeleuchtung nach Zeichnungen von Kindern gestaltet, weshalb sie alles andere als elegant und proportional geworden ist, dafür aber truly herzerwärmend. (Wäre auch was für Wien, übrigens!)

Irgendwie hat es dann ein gar unglamouröses Bild in die schön gefilterte Timeline geschafft: eine von derart vielen Menschen verstopfte Oxford Street, dass wirklich gar nichts mehr ging. Da ist im Vergleich sogar der Wiener Rathausplatz am Adventsamstag geradezu leer gefegt. Worauf ich hinauswill: Weihnachten hier zu feiern (und von NY zu träumen) geht mehr als in Ordnung. Weiße Weihnachten in Wien steht übrigens auch noch auf meiner Bucket List. In diesem Sinne: Ein schönes Fest!

