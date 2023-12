Justizministerium sucht Pilnacek-Nachfolge

Die Leitung der Sektion Strafrecht wurde am Freitag ausgeschrieben.

Das Justizministerium ist auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den im Oktober verstorbenen, zuvor suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek. Die Leitung der „Sektion IV“, Strafrecht, wurde am Freitag ausgeschrieben. Pilnacek war aufgrund diverser Vorwürfe - unter anderem Verletzung des Amtsgeheimnisses - im Februar 2021 suspendiert worden. Im einzigen abgeschlossenen Prozess wurde er freigesprochen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 26. Jänner 2024.

Die Sektion wurde zuletzt interimistisch von Christian Manquet geleitet, er tritt Ende Jänner den Ruhestand an, hieß es aus dem Justizministerium. Die Funktion der Sektionsleitung beinhaltet laut Ausschreibung die Koordination von verschiedenen Fachabteilungen zugewiesenen Aufgaben - etwa Angelegenheiten des Strafgesetzbuches, des Suchtmittelgesetzes oder des Verbotsgesetzes. Auch soll sich die Leiterin oder der Leiter der Sektion an strafrechtlichen Arbeiten der EU und anderer internationaler Organisationen beteiligen und an den schriftlichen Äußerungen der Bundesregierung in Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und dem Gerichtshof der EU mitarbeiten.

Bewerberinnen und Bewerber sollen unter anderem eine langjährige und umfassende Erfahrung in der Strafrechtslegistik, eine mindestens dreijährige Führungserfahrung und ein „ausgeprägtes Verständnis für Grundrechte“ mitbringen. Für Beamte liegt der Monatsbezug für die Funktion bei mindestens 11.065 Euro, für Vertragsbedienstete bei mindestens rund 10.423 Euro. (APA)