Sturm Zoltan erschwert Bahnreisen

Die Deutsche Bahn musste zu Weihnachten nicht nur mit ihren Alltagsproblemen kämpfen – sondern auch mit umgestürzten Bäumen und Orkanböen.

Als Sandra L. am Donnerstagmittag in den ICE eingestiegen war, mit dem sie für die Weihnachtsfeiertage von Berlin nach Wien fahren wollte, poppte schon die erste Nachricht auf ihrem Handy auf. „Umgestürzter Baum auf der Strecke“, stand da in roter Schrift, davor ein Rufzeichen. 40 Minuten Verspätung, der Umstieg in Nürnberg stand in der Schwebe. Dort angekommen, musste die Oberösterreicherin zum Zug laufen, der unter anderem mit niederländischen Touristen vollgestopft wurde, die in einem anderen ICE gesessen waren, der zuvor liegen geblieben war.