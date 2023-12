Jürgen Klopp und sein bemerkenswertes Comeback

Kaum jemand hat damit gerechnet, doch der deutsche Starcoach hat den FC Liverpool in Windeseile wieder zum Titelanwärter gemacht. Wie ist ihm das gelungen?

Liverpool/Wien. Am Ende könnte der Lask unfreiwillig mitgeholfen haben. Als der FC Liver­pool vor drei Monaten sein Gastspiel in Linz, ein aus englischer Sicht wenig prestigeträchtiges Duell in der ungeliebten zweitklassigen Europa League, nach 0:1-Rückstand doch noch in einen 3:1-Auswärtssieg verwandelte, war er zum ersten Mal so richtig erkennbar, der Siegeswille und Kampfgeist des „FC Liverpool reloaded“, den Jürgen Klopp für diese Saison – ebenfalls nicht ganz freiwillig – angekündigt hatte.

So hatte der deutsche Startrainer jenes Projekt getauft, das den Traditionsklub wieder zu einem Titelkandidaten machen sollte. Und siehe da: Nach dem Absturz in der Vorsaison, nachdem zum ersten Mal seit sechs Jahren die Champions League verpasst worden war, führte er Liverpool schneller als erwartet dorthin zurück, wo man dem eigenen Selbstverständnis nach hingehört. Ein Heimsieg heute (18.30 Uhr, Sky) im Spitzenduell der Premier League gegen Arsenal würde die Tabellenführung bedeuten. Die Kampfansage der „Reds“ wäre endgültig perfekt.

Zur Erinnerung: Nach der Erfolgsära mit dem Champions-League-Sieg 2019, dem englischen Meistertitel 2020 und dem FA Cup 2022 wurde Klopp das verflixte siebente Jahr in Anfield beinah zum Verhängnis. Die sportliche Krise spitzte sich im vergangenen Frühjahr zu, Experten und Medien schlugen Alarm, Klopp war angezählt. „Es scheint, dass uns niemand hier erwartet hat“, sagt der 56-Jährige nun, da er das Ruder wieder herumgerissen hat. „Ich habe geglaubt, dass es möglich sein wird, aber ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht.“

Ex-Salzburger im Rampenlicht