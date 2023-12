Petr Popelka: „Die Pult-Tyrannen sind fast ausgestorben“

Petr Popelka: Das Ganze ist eine wunderbare Überraschung! Ich bin zweimal eingesprungen, zuerst 2021 im Konzerthaus, noch unter Pandemiebedingungen, für Beethovens 1. Klavierkonzert mit Piotr Anderszewski und die Zwischenspiele aus Strauss’ „Intermezzo“, dann 2022 im Musikverein mit Werken von Bruckner, Scelsi und Mahlers Erster. Beide Male fand ich sowohl Proben als auch Konzerte so beglückend, dass ich nur auf baldige weitere Zusammenarbeit hoffen konnte, an die Chefstelle hätte ich nicht im Traum gedacht. Und dann kam das dritte, schon längerfristig geplante Einspringen, bei „Frühling in Wien“. Danach hat das Orchester abgestimmt – und siehe da!