Joan Baez: Das letzte Blatt? Eher der letzte Stamm. Was wir damals miteinander hatten, dieses Gemeinschaftsgefühl, das wäre heutzutage nicht möglich. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen gegenseitig drangsalieren. Es gibt so viel Hass und Angst. Das hatten wir nicht in diesem Ausmaß in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Zurückzublicken, das kann auch ganz schön entmutigend sein. Aber wir haben mit der Bürgerrechtsbewegung doch auch etwas erreicht. Etwa das Ende des Vietnam-Kriegs, wenn auch viel zu spät. Nixon musste zurücktreten. Das sind Realitäten. Und die kann man heranziehen, bei allem, was uns demnächst bevorstehen könnte. Wenn der Faschismus in den USA gewinnen sollte, dann wären wir allerdings noch mehr verloren, als wir es jetzt schon sind.