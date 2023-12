Rotes Meer: Iran weist Mitwirkung an Houthi-Angriffen zurück

Der Iran hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, an den Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe beteiligt zu sein.

Der Iran hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, an den Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe beteiligt zu sein. Reuters / Houthi Military Media

Die bewaffneten „Widerstands“-Gruppen gegen Israel hätten „ihre eigenen Mittel“ und handelten auf der Basis „ihrer eigenen Entscheidungen und Fähigkeiten“, heißt es aus dem iranischen Außenministerium.

Der Iran hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, an den Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe beteiligt zu sein. Die bewaffneten „Widerstands“-Gruppen gegen Israel hätten „ihre eigenen Mittel“ und handelten auf der Basis „ihrer eigenen Entscheidungen und Fähigkeiten“, sagte der stellvertretende iranische Außenminister Ali Bagheri am Samstag der Nachrichtenagentur Mehr.

Bagheri reagierte damit auf Äußerungen der Sprecherin des Nationalen US-Sicherheitsrats, Adrienne Watson, vom Freitag, wonach der Iran „maßgeblich an der Planung der Einsätze gegen Handelsschiffe im Roten Meer beteiligt“ gewesen sei. Dass „bestimmte Mächte wie die Amerikaner und die Israelis unter den Angriffen der Widerstandsbewegung zu leiden haben“, sollte „keinesfalls deren Stärke in der Region in Frage stellen“, fügte der iranische Vize-Außenminister hinzu.

„Achse des Widerstands“

Die von Teheran unterstützten Houthi-Rebellen sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbst ernannten „Achse des Widerstands“. Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat die Houthi-Miliz im Jemen nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums 100 Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Handelsschiffe im Roten Meer ausgeführt.

Laut vom Weißen Haus veröffentlichten US-Geheimdienstinformationen stellte Teheran den Houthis für diese Angriffe Drohnen und Raketen sowie taktische Geheimdienstinformationen zur Verfügung. (APA/AFP)