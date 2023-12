Dirigent Riccardo Muti plädiert für Rettung von Verdis Villa

Der italienische Dirigent Riccardo Muti hat einen Aufruf an die italienischen Behörden für die Rettung der Villa des Komponisten gestartet. Dieter Nagl via www.imago-images.de

Als Vorbild für die Sanierung solle Mozarts Geburtshaus in Salzburg dienen, sagte der Dirigent. Das italienische Kulturministerium leitete diese Woche ein Verfahren zur Enteignung Verdis ein.

Der italienische Dirigent Riccardo Muti hat einen Aufruf an die italienischen Behörden für die Rettung der Villa des Komponisten Giuseppe Verdi (1813-1901) im norditalienischen Sant'Agata nahe Piacenza gestartet. Als Vorbild für die Sanierung solle Mozarts Geburtshaus in Salzburg dienen, sagte Muti laut Medienangaben vom Samstag. Das italienische Kulturministerium leitete diese Woche ein Verfahren zur Enteignung Verdis ein.

Damit soll das Haus, in dem Verdi rund 50 Jahre lang gelebt hatte, vor dem Verfall gerettet werden. Der italienische Staat will mit der Enteignung vermeiden, dass die Villa per Auktion verkauft wird. Weil sich die Erben des Künstlers aber über Jahre hinweg zerstritten haben und niemand den anderen ausbezahlen konnte, entschied ein Gericht in letzter Instanz, dass das Haus verkauft und versteigert werden soll. Behördenvertreter besichtigten das Anwesen und bescheinigten teils einen „schlechten Zustand“.

„Ich urteile nicht über die Art und Weise der Enteignung, aber wenn das Ziel darin besteht, Verdis Haus so zu gestalten wie zum Beispiel Mozarts Geburtshaus in Salzburg, kann ich mich nur freuen. Hoffentlich wird es ein wichtiges Zentrum für die Welt, in dem man die Umgebung kennenlernen kann, in der Verdi die meisten seiner Opern geschaffen hat“, sagte Muti.

Hunderte Skizzen aus Villa ins Staatsarchiv geholt

Mehr als 600 Blätter mit Skizzen und Entwürfen zu Opern, die meisten davon unveröffentlicht, wurden 2017 aus der Villa geholt. Sie befinden sich im Staatsarchiv der Stadt Parma. In der Villa hat Verdi einige seiner schönsten Opern komponiert. Hier befinden sich Möbel und persönliche Gegenstände des Maestros, unter anderem ein Wiener Hammerklavier der Marke Fritz, auf dem er „Il Trovatore“ und „La Traviata“ komponierte.

Muti hatte Freitagabend im Teatro Dante Alighieri in Ravenna die „Herbst-Trilogie“ abgeschlossen. In einer einzigen Woche dirigierte er mit dem Jugendorchester „Luigi Cherubini“ Vincenzo Bellinis Oper „Norma“, Verdis „Nabucco“ und einen Galaabend mit Verdi-Arien. Muti ist im Juni zum Dirigenten auf Lebenszeit des Chicago Symphony Orchestras ernannt worden. Der Maestro beendete damals seine 13 Jahre lange Amtszeit als Musikdirektor des Orchesters mit drei Konzerten. (APA)