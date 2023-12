Und im Winter ab nach Spanien!

Die Erderwärmung verlängert die Saison in manchen Teilen Spaniens. In anderen wird es schlichtweg zu heiß.

APA/AFP

2023 strömten 85 Millionen Reisende nach Spanien. Nahost- Konflikt und Klima­wandel bringen nun ganzjährig Touristen.

Madrid. Der Klimawandel, der Spanien in diesem Jahr mehrere historische Hitzewellen brachte, scheint die Urlauber nicht zu schrecken. Das Mittelmeerland verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten einen neuen Urlauberrekord: Annähernd 85 Millionen ausländische Touristen, so die Schätzung der Reisebranche, werden Spanien bis Ende 2023 besucht haben. Demzufolge dürfte die bisherige Höchstmarke von 83,7 Millionen internationalen Reisenden aus dem Vorpandemiejahr 2019 übertroffen werden.

Der Tourismusrekord wird durch zwei Dinge angeschoben.