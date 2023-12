Wiener Drogendealer zufällig bei Verkehrskontrolle erwischt

Der 23-Jährige fuhr auf Kokain in der Donaustadt, als die Polizei ihn aus dem Verkehr fischte. In dem Auto fanden die Beamten noch 178 Gramm Kokain, 18,3 Gramm Cannabis und Streckmittel.

Der Wiener Polizei ist bei einer zufälligen Verkehrskontrolle ein Drogendealer ins Netz gegangen. Der 23-Jährige wurde am Abend des Stefanitags auf der Wagramer Straße in der Donaustadt erwischt, als er durch Suchtmittel beeinträchtigt am Steuer saß. Aus dem Fahrzeuginneren roch es nach Cannabis. Danach gefragt, gestand der 23-Jährige Kokain konsumiert zu haben.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw stellten die Beamten 178 Gramm Kokain, 18,3 Gramm Cannabis, Streckmittel, eine Kokainpresse, Verpackungsmaterial sowie Bargeld im vierstelligen Eurobereich sicher. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 23-jährige mutmaßliche Suchtgiftdealer wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. (APA)