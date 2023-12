Von der Krux, den Teufelskreis zu durchbrechen

Erst einmal am Boden der Tatsachen angekommen, fällt das Aufstehen schwer. Guido Burgstaller will Rapid auf die Beine helfen.

GEPA pictures / Chris Bauer

Wenn Unserien im Sport zum Dauerzustand werden, ist guter Rat teuer.

Ist es Pech, Unvermögen oder eine Mischung aus beidem? Eines steht jedenfalls fest: Wenn im Sport ein Misserfolg dem nächsten folgt, ist der Nachrichtenwert groß. Etwa wenn die Detroit Pistons in der Basketballliga NBA gerade ihr 27. Spiel in Serie verlieren und dafür Spott und Häme einstecken. Dass ihr Trainer die Schuld auf sich nimmt, ist löblich, wohl aber nur ein Teil der Wahrheit. 13 Betreuerwechsel führten Rapid seit dem Bundesligatitel 2008 ja auch nicht näher an den nächsten; im Gegenteil. Ganz zu Schweigen vom Cupsieg, der zuletzt 1995 gelang.