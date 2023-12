Propst Höslinger: „Es fehlt die Bereitschaft, sich zu binden“

Wir, das Stift Klosterneuburg und die ganze Kirche in Österreich, haben aufgrund der öffentlich gewordenen Fälle sehr viel dazugelernt. Für den Umgang mit solchen Fällen haben wir Richtlinien gesetzt. Wir gehen heute mit solchen Vorwürfen professioneller um. Es gibt in der Diözese eine Stelle, an die sich Opfer wenden können. Zudem gibt es Präventionsmaßnahmen. Durch Schulungen soll vermieden werden, dass diese Dinge passieren.