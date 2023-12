Marco Schwarz: Die Knieschmerzen der Skination

Marco Schwarz zeigte bis zu seinem Sturz auch in Bormio seine Abfahrerqualitäten.

Marco Schwarz zeigte bis zu seinem Sturz auch in Bormio seine Abfahrerqualitäten. APA/AFP/Fabrice Coffrini

Der Kärntner Marco Schwarz verletzte sich in der Abfahrt von Bormio und muss den Traum vom Gesamtweltcupsieg wohl begraben.

Mit dem Kreuzbandriss von David Alaba erlebten die heimischen Hoffnungen vor der Fußball-EM 2024 unlängst einen erheblichen Dämpfer. Seit Donnerstag hat Österreich ein zweites „Knie der Nation“ zu beklagen. Mit dem Sturz von Marco Schwarz in der Abfahrt in Bormio platzte wohl der Traum vom rot-weiß-roten Gesamtweltcupsieg in diesem Winter.

Der Kärntner erwischte bei einem Linksschwung auf der berüchtigten Stelvio-Piste einen Schlag und landete im Fangnetz. Schwarz klagte über Schmerzen im rechten Knie, verließ den Zielraum gestützt von Helfern und wurde vom Hubschrauber abtransportiert. Laut Marko Pfeifer, Herrencheftrainer des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), war bereits der „blöde Schlag“ – und nicht der folgende Sturz – Auslöser für die befürchtete Verletzung seines Schützlings. Das habe ihm dieser vor dem Transport nach Innsbruck bestätigt. Schwarz droht seine schwerste Verletzung seit dem Einriss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk Ende 2021. „Er ist ein Kämpfer, er wird weiterkämpfen und auch diesmal wieder stark zurückkommen“, versprach Pfeifer.