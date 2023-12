19-Jähriger bei Bobunfall in Vorarlberg schwer verletzt

Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik in Deutschland.

Der britische Student prallte gegen einen Baum. Er war zunächst nicht ansprechbar und musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.

Ein 19-jähriger Student hat in der Nacht auf Freitag im Kleinwalsertal bei einem Bobunfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Er war laut Polizei nicht ansprechbar und musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Kempten im Allgäu eingeliefert werden.

Der junge Mann war Teil einer sechsköpfigen Studentengruppe aus Großbritannien, die in Mittelberg (Bezirk Bregenz) mit sogenannten Tellerbobs mehrmals einen unbeleuchteten Hang hinabgerutscht waren. Bei der letzten Fahrt gegen Mitternacht verlor der Student die Kontrolle über den Bob und geriet mit hoher Geschwindigkeit über eine Böschung und prallte im angrenzenden Wald gegen einen Baum.

Der Schwerverletzte musste von der Bergrettung und der Feuerwehr Mittelberg aufwendig geborgen werden. Die restlichen Mitglieder der Gruppe wurden vom Kriseninterventionsteam Kleinwalsertal betreut. (APA)