Wiener Börse schließt: ATX beendet 2023 mit knapp zehn Prozent Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2023 mit moderaten Gewinnen beendet.

Die Wiener Börse hat am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2023 mit moderaten Gewinnen beendet. Die Presse/Clemens Fabry

Auf Jahressicht hat der heimische Leitindex 9,88 Prozent gewonnen. Auch an anderen wichtigen Börsen ging es im ablaufenden Jahr 2023 nach oben.

Die Wiener Börse hat am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2023 mit moderaten Gewinnen beendet. Der österreichische Aktienindex ATX legte in einer verkürzten Börsensitzung 0,61 Prozent auf 3434,97 Punkte zu. Auf Jahressicht hat der Index damit 9,88 Prozent gewonnen. Auch an anderen wichtigen Börsen ging es im ablaufenden Jahr 2023 nach oben.

Mehr lesen Wiener-Börse-Chef Boschan hofft auf Steuerzuckerl

Der deutsche DAX beendete das Jahr am Freitag mit einer Jahresperformance von gut 20 Prozent. Der Dow Jones peilt vor seinem letzten Handelstag ein Plus von rund 14 Prozent an. Angetrieben wurden die Börsen zuletzt vor allem von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Anleger hoffen, dass die wieder sinkenden Teuerungsraten den Weg frei machen für Leitzinssenkungen der Notenbanken im kommenden Jahr. (APA)