Schwerer Skiunfall von 13-Jähriger in Schladming

Mädchen stürzte in Fangnetz. Die Polizei war am Freitag bei 15 Unfällen in Skigebieten Planai, Hochwurzen und Reiteralm im Einsatz.

Mit Verdacht auf innere Verletzungen ist eine 13-Jährige am Freitag nach einem Skiunfall auf der Reiteralm in Schladming (Bezirk Liezen) ins Krankenhaus geflogen worden. Das Mädchen habe die Kontrolle über ihre Ski verloren und sei auf der Schober-Abfahrt in ein Fangnetz gestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend. Die Polizei wurde insgesamt 15 Unfällen in den Skigebieten Planai, Hochwurzen und Reiteralm gerufen, drei davon mit Fremdbeteiligung.

Der Grund für die Vielzahl an Unfällen seien hohe Besucherzahlen und schwierige Fahrverhältnisse gewesen, hieß es. Die 13-Jährige wurde von Pistenrettung und Notarzt erstversorgt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber ins DKH Schladming gebracht. (APA)