Finanzministerium präsentiert „Entlastungsrechner“

Der Online-Rechner soll vorrechnen, wie viel Geld man durch die Abschaffung der „kalten Progression“ nun mehr übrig hat.

Ab nun steht der aktualisierte Entlastungsrechner des Finanzministeriums (bmf.gv.at/entlastungsrechner) zur Verfügung und zeigt die persönliche Steuerentlastung im kommenden Jahr an. Damit wirbt das Finanzressort am Samstag in einer Aussendung. Das Online-Tool ermögliche es Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, ihre persönlichen finanziellen Vorteile durch die Abschaffung der „kalten Progression“ zu berechnen.

Er wolle jeden Steuerzahler „ermuntern“ den Rechner zu nutzen, meinte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die individuelle Entlastung kann mit der Eingabe des persönlichen Brutto- oder Nettolohns ermittelt werden. (APA)