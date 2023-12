2024 wird das Jahr des Donald Trump

Die nächsten zwölf Monate spielen sich in den USA zwischen Wahlurne und Gerichtssaal ab. Donald Trump ist gleichzeitig Angeklagter und Kandidat – mit guten Chancen gegen Joe Biden. Wohin treibt es das Land?

Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren.“ Das sagte Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Trump hat niemanden erschossen. Doch im Wahlkampf 2024 zeigt sich zumindest, dass er – trotz juristischer Probleme – auf seine Fans zählen kann. Mitte Dezember 2023 ließ die „New York Times“ Wähler befragen: Sie würden ihn derzeit zum Präsidenten küren, Amtsinhaber Joe Biden würde verlieren. Und das, obwohl Trump sich in vier Strafrechtsfällen vor Gericht verantworten muss. Mehr noch: 58 Prozent der Befragten glauben, dass Trump ein Krimineller ist. An ihrer Stimme für ihn ändert das nichts.

Die Sache wird noch komplizierter. Mehr als 60 Prozent der Republikaner sagten der „Times“, dass Trump der Präsidentschaftskandidat ihrer Partei bleiben solle, selbst, wenn er verurteilt wird. Das heißt: Sie sprächen einem Straftäter ihr Vertrauen aus, die mächtigste Nation der Welt zu führen.