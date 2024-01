Lee Jae Myung (in der Bildmitte, mit Mikrofon) in Busan, wenige Minuten bevor er mit einem Messer attackiert wurde.

Der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Partei Südkoreas, Lee Jae Myung, ist am Dienstag bei einem Besuch in der südlichen Stadt Busan von einem Angreifer in den Hals gestochen worden. Er wurde zur Behandlung in ein Universitätskrankenhaus geflogen und sei bei Bewusstsein, teilten Partmitglieder und Vertreter der Feuerwehr mit.

Der südkoreanische Fernsehsender YTN berichtete, der Angriff habe bei Lee eine etwa ein Zentimeter lange Wunde verursacht. Der Angreifer war offenbar ein Mann in den 50 er oder 60 er Jahren, der eine Papierkrone mit Lees Namen trug, wie Nachrichtenfotos zeigten. Videoaufnahmen zeigen, wie sich der Mann dem von Reportern und Anhängern umringten Lee näherte und ihn um ein Autogramm bat. Dann stürzt er sich, so die Videoaufnahmen, plötzlich auf den Oppositionspolitiker.

Jin Jeong-hwa, ein Lee-Anhänger, der die Veranstaltung per Livestream übertrug, sagte gegenüber Reuters, es seien zwei Dutzend Polizeibeamte vor Ort gewesen. Der Angreifer wurde, so die Videoclips mehrerer Medien, von Männern, darunter auch Polizeibeamten, schnell überwältigt. Nach Angaben der Tageszeitung Busan Ilbo weigerte er sich, Fragen der Polizei nach seinen Motiven zu beantworten.

Parlamentswahlen im April

Der sükoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hat den Angriff auf Lee laut einer Mitteilung des Präsidentenbüros als „unverzeihliche Tat“ verurteilt. Er sei tief besorgt um Lee und habe die bestmögliche Behandlung für ihn angeordnet.

Lee, der ehemalige Gouverneur der Provinz Gyeonggi, war bei den Präsidentschaftswahlen 2022 nur knapp dem konservativen Yoon unterlegen. Lee steht derzeit wegen angeblicher Bestechung im Zusammenhang mit einem Entwicklungsprojekt vor Gericht. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten und die Vorwürfe als „Fiktion“ und „politische Verschwörung“ bezeichnet. Lee ist seit August 2022 Vorsitzender der größten Oppositionspartei Südkoreas. Im April finden die nächsten Parlamentswahlen in Südkorea statt. (Reuters)