Wien: Trend zur Mietwohnung hält weiter an

Wohneigentum in Wien wird immer weniger leistbar.

Wohneigentum in Wien wird immer weniger leistbar. Clemens Fabry

Potenzielle Wohnungskäufer weichen in den Mietsektor aus. Die Preisrückgänge für Wohnimmobilien in Wien dürften sich 2024 fortsetzen.

Der aktuelle Trend auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt „Raus aus dem Eigentum, rein in die Miete“, dürfte sich laut Experten 2024 fortsetzen. Denn die Leistbarkeit von Wohneigentum sei vor allem in Wien besonders angespannt und auf dem niedrigsten Niveau seit 1993, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. „Die Preisrückgänge auf dem Wiener Markt werden sich 2024 fortsetzen, der Großteil der Korrektur steht noch bevor“, sagt Matthias Reith, Senior Ökonom bei Raiffeisen Research, über den österreichischen Wohnimmobilienmarkt.

Massiver Rückgang bei Fertigstellungen

Was den Bau neuer Wohnungen betrifft, wird österreichweit ein massiver Rückgang erwartet. Das betrifft vor allem die Fertigstellung neuer, freifinanzierter Mietwohnungen, geht aus der Vorschau für 2024 von EHL-Wohnen hervor. Laut dem Bericht kommen in Wien lediglich rund 2500 Mietwohnungen hinzu, das bedeutet ein Minus von mehr als 50 Prozent gegenüber 5350 Einheiten im Vorjahr.

Steigende Miet-Nachfrage in Wien

Dass zudem die anhaltend starke Nachfrage nach Mietwohnungen für minimale Leerstände und kurze Vermarktungszeiten sorgt, erklärt Karina Schunker, Geschäftsführerin von EHL Wohnen: „Der Zinsgipfel ist erreicht und wir können 2024 mit ersten Senkungen der Leitzinsen rechnen.“ Gleichzeitig drohe sich der Abwärtstrend in der Angebotsentwicklung weiter zu „verschärfen“, betont Schunker. Darüber hinaus werde die Mietpreisbremse für Richtwertmieten weniger Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsinvestitionen im Bestand zur Folge haben. „Im Neubau kommt es laufend zu weiteren Projektverzögerungen oder –stopps, deshalb könnten 2025 und 2026 die Fertigstellungszahlen noch stärker sinken“, sagt die Wohnungsmarktexpertin.

Vom potenziellen Käufer zum Mieter

Ähnliches über die steigende Nachfrage nach Mietwohnungen in Wien zu berichten hat Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Niederösterreich/Wien/Burgenland: „Im Zuge der verschärften Regularien und der gestiegenen Zinsen hat sich die Nachfrage nach Mietobjekten nun nochmals deutlich intensiviert.“ Für ihn ein „klares Indiz“ dafür, dass nun viele Käufer in den Mietsektor ausweichen. (red.)