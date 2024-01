Gerüchte um einen früheren Wahltermin werden von den Koalitionsparteien dementiert. Das muss aber noch nichts heißen.

Am 29 September findet turnusmäßig die Nationalratswahl statt, so der Plan der Koalition. Aber ist das tatsächlich so? Am Wochenende zitierte die „Kronen Zeitung“ ÖVP-Insider, die Überlegungen für einen früheren Wahltermin Ende Mai ins Spiel brachten. War das ein Versuchsballon vor einem Millionenpublikum? Oder einfach eine Zeitungsente?