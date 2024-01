Berichte: Leiche in Oberösterreich aus Fluss geborgen

Laut Berichten handelte es sich um einen Obdachlosen, die Todesursache ist noch unbekannt.

In Grieskirchen in Oberösterreich ist am Dienstag eine Leiche aus der Trattnach gezogen worden, wie am Dienstagabend mehrere oberösterreichischen Medien berichteten. Den Berichten zufolge habe sich um einen obdachlosen Mann gehandelt, die genaue Todesursache sei noch nicht bekannt. Es sei eine Obduktion abgeordnet worden.

Die Polizei in Oberösterreich konnte die Meldung am späten Dienstagabend auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Es sei noch keine Meldung von der Polizeiinspektion vorgelegen, hieß es. (APA)