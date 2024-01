Jan Hörl gewinnt Windlotterie von Innsbruck

Jan Hörl landet seinen ersten Bergisel-Sieg, den ersten Tournee-Tagessieg in Innsbruck für Österreich seit 2013. Michael Hayböck wird Dritter. Stefan Kraft hat „Windpech“ und fällt als Sechster zurück. Ryoyu Kobayashi und Andreas Wellinger springen um den Tourneesieg.

Skispringen ist und bleibt ein Freiluftsport, der bei wechselnden Verhältnissen mit seiner Anlauf-Wind-Regel mitunter nicht den wahren Sieger kürt. Beim Bergiselspringen in Innsbruck gab es jedoch keinerlei Zweifel, denn Jan Hörl war allen im ersten Durchgang schon noch langer Wartezeit davon und auch im Finale davongesprungen. Der 25-jährige Salzburger (134/127,5) feierte seinen zweiten Weltcupsieg, den ersten für den ÖSV im Rahmen dieser Vierschanzentournee und zugleich den ersten seit 2013 (Gregor Schlierenzauer) auf dem „Hausberg“.

Andere wie der fünfmalige Saisonsieger Stefan Kraft hatten gehörig „Windpech“. Der Pongauer (6.; 123/131) musste im zweiten Durchgang zwanzig Minuten warten und fiel im Tournee-Duell noch weiter zurück. Zur Tageshöchstweite hingegen segelte Michael Hayböck (131/135,5) und wurde damit Dritter.

Um den Gewinn der 72. Auflage des Schanzenklassikers hebt somit nur noch ein Duo ab. Entweder jubelt am Dreikönigstag in Bischofshofen der Japaner Ryoyu Kobasyasho (2.; 128,5/132) oder der Deutsche Andreas Wellinger (5.; 132/126,5). Nur 4,8 Punkte liegen zwischen dem Führungsduo. Hörl liegt schon (aussichtslos) als Dritter 23,6 Punkte zurück.

Jan Hörl kommt geflogen. GEPA pictures / Thomas Bachun

Pinkelnig Zweite in Villach

Eva Pinkelnig (88/95) musste am Mittwoch im ersten Villach-Bewerb nur der überlegenen Nika Prevc (96,5/92) geschlagen geben. Heute folgt in der Alpenarena ein weiterer Wettkampf. Nicht in den Hauptbewerb geschafft hatten es die erstmals für den Weltcup nominierte Wienerin Meghann Wadsak und Hannah Wiegele. (fin)