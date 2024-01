Lucinda Williams: Bob Dylan küsste sie ganz scheu

Die County-Soul-Queen hat sich nach einem Schlaganfall wieder erholt – und ein neues Album sowie eine Autobiografie veröffentlicht. Im März gastiert sie in Wien.

Sie war immer das, was man im amerikanischen Musikjargon einen „Drifter“ nennt. Eine Herumtreiberin, eine, die man nie so sauber taxieren konnte, dass sie in ein marketingkompatibles Kästchen passt. Die mittlerweile 70-jährige Sängerin Lucinda Williams spazierte in ihrer langen Karriere durch unterschiedlichste Genres zwischen Country, Roots Rock, Punk und souligem Blues. Zusammengehalten wurde ihre Musik stets durch ihre raue Soulstimme und ihre lakonischen Liedtexte. In ihren jüngst veröffentlichten Memoiren „Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You“ erzählt sie ihre Storys erstmals in Prosa, einer Form, vor der die Tochter eines Schriftstellers und Literaturprofessors lange Zeit zurückschreckte.