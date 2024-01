Zwei Autos mit insgesamt 14 Geschleppten in Kärnten angehalten

Die Fahrzeuge wurden in der Nähe der slowenischen Grenze gestoppt. Drei Personen wurden festgenommen.

In Kärnten sind in der Nacht auf Freitag zwei Autos gestoppt worden, bei denen der Verdacht der Schlepperei bestand. Die Aufgriffe erfolgten jeweils in der Nähe der slowenischen Grenze. Drei Personen wurden festgenommen, sie hatten insgesamt 14 Personen in den Fahrzeugen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 21.20 Uhr hatten Polizeibeamte im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle eines polnischen Pkw durchgeführt. Das Fahrzeug wurde von einer 39 Jahre alten Frau aus Polen gelenkt, am Beifahrersitz befand sich ihr 36-jähriger Lebensgefährte. Auf der Rückbank saßen fünf und im Kofferraum weitere vier Personen, die allesamt keine Dokumente vorweisen konnten. Ihre Staatsbürgerschaft war vorerst unklar, die Erhebungen waren noch im Gange.

Nur kurze Zeit später wurde an der Kontrollstelle Karawankentunnel ein tschechischer Pkw, gelenkt von einem 30 Jahre alten Mann aus der Ukraine, angehalten. Er hatte fünf syrische Staatsangehörige im Auto, die keine der notwendigen Reisedokumente vorweisen konnten. Der Lenker wurde festgenommen, die fünf Syrer, allesamt Männer im Alter von 22 und 47 Jahren, stellten einen Antrag auf Asyl. (APA)