Musiker Norbert Trawöger: „Nicht jeder ist so wahnsinnig wie ich“

Norbert Trawöger: Mit acht Jahren. Zu Hause gab es Schallplatten, die mich magisch angezogen haben. Eines Tages bin ich über die vierte Sinfonie Bruckners gestolpert. Das war ein unfassbares Erlebnis, ich habe nur so gestaunt, dass es so etwas überhaupt geben kann. Die Vierte war meine Höhle, in die ich mich von da an immer wieder zurückgezogen habe.