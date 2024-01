Frau übergab sich aus fahrendem Auto: schwer verletzt

Die geöffnete Autotür prallte wieder zu und traf die 30-Jährige. Sie brach sich die Nase und den Ellbogen.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Freitagnachmittag im Tiroler Oberland bei Reutte. Eine 30-jährige Frau, die am Beifahrersitz eines Autos saß, das von ihrem Lebensgefährten gelenkt wurde, übergab sich während der Fahrt. Dazu öffnete sie die Beifahrertür und beugte sich nach draußen. Die Tür stieß gegen eine Schneestange am Straßenrand und prallte zurück. Das berichtete am Samstagvormittag tirol.orf.at.

Dabei brach sich die Deutsche der Tiroler Polizei zufolge die Nase und den rechten Ellbogen. Sie wurde erstversorgt und ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut tirol.orf.at auf der Fernpassstraße (B179). Die beiden waren in Richtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe Reutte musste sich die Frau plötzlich übergeben. (red.)