Dachstuhl eines Einfamilienhauses fing Feuer

Die Ursache für den Brand war unklar, verletzte wurde niemand.

Bei einem Einfamilienhaus in Lauterach (Bez. Bregenz) ist am Freitagabend aus noch unbekannter Ursache der Dachstuhl in Brand geraten. Die Familie nahm kurz vor 19 Uhr einen seltsamen Geruch sowie Knistergeräusche in der Obergeschoßdecke wahr.

Daraufhin verließen alle das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Kurz darauf brach das Feuer durch das Dach, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. (APA)